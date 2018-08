Eschweiler - Ein Knall, ein Fall: Die Sprengung eines Stahlriesen im Tagebau Inden

Eschweiler.

Sechs Jahrzehnte lang verrichtete er zuverlässig seinen Dienst, am Dienstag war es in Sekundenbruchteilen um ihn geschehen: Absetzer 747 wurde am Morgen mit einer lauten Detonation im Tagebau Inden gesprengt. Insgesamt 63 Kilogramm Sprengstoff, verteilt auf 155 Sprengstellen, waren nötig, damit der Stahlkoloss in Teile zerfiel. Es wird bis Ende des Jahres in Einzelteile zerlegt, der Stahl wird wiederverwertet.