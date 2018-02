Eschweiler - Ein hartes Stück Arbeit für das Fastenkonzert

Eschweiler. Sonntag, den 11. März sollten sich die Eschweiler Musikfreunde dick im Terminkalender anstreichen. Der renommierte Eschweiler Kammerchor Cantabile veranstaltet dann um 17 Uhr in der Realschule Patternhof sein Fastenkonzert.

Im Mittelpunkt des Konzerts wird das bekannte „Stabat Mater“ von Giovanni Battista Pergolesi stehen, der 1736 im Alter von nur 26 Jahren verstarb. Die zehn Strophen über die schmerzerfüllte Gottesmutter Maria zu Füßen des gekreuzigten Jesus haben bis heute nichts von ihrer Faszination verloren und sind im Laufe der Jahrhunderte vielfach vertont worden. Von Josquin Desprez 1480 über Scarlatti, Schubert, Haydn und Liszt bis hin zu Wolfgang Rihm und Karl Jenkins 2008.

Aber nur Pergolesi ist es gelungen, sein Meisterwerk so im kollektiven Musikgedächtnis zu verankern, dass seine Komposition schlichtweg als das „Stabat Mater“ gilt. Da dieses Meisterwerk keine Komposition für gemischten Chor ist, ist der Großteil der Sängerinnen und Sänger von Cantabile von Cantabile im ersten Teil des Konzerts zum Schweigen und Zuhören verurteilt.

Hervorragende Solostimmen

Wer die letzten Konzerte von Cantabile miterlebt hat, weiß aber, dass der Kammerchor auch über hervorragende Solostimmen verfügt. Angela Wilhelm (Mezzosopran) und Kristin Dietz-Laurson (Sopran) haben sich der Herausforderung gestellt, Pergolesis „Stabat Mater“ zu interpretieren und sich intensiv mit dem Stück auseinandergesetzt.

Ermuntert und „trainiert“ von Chorleiter Gregor Josephs, bei dem beide Sängerinnen schon seit Jahren individuellen Gesangsunterricht bekommen. Beide Sängerinnen betonen, dass die Erarbeitung eines solchen Stückes zwar ein hartes Stück Arbeit ist, gleichzeitig aber auch eine willkommene Abwechslung zum beruflichen Alltag darstellt.

Wilhelm ist selbständige Architektin und Dietz-Laurson Doktorandin am Lehrstuhl für Medizintechnik der RWTH Aachen. Am 11. März werden die Besucher so in den Genuss einer sehr selten aufgeführten Version des „Stabat Mater“ kommen. Zwei Stimmen, ein Flügel (Gregor Josephs), sonst nichts. Man darf gespannt sein.

Den zweiten Teil des Konzerts wird dann der gesamte Kammerchor Cantabile in gewohnter Manier bestreiten. Wunderbar sanfte, in die Fastenzeit passende Stücke von Mozart, Bach, Saint-Saens, Fauré und Duruflé werden die Zuhörer verzaubern. Eintritt ist frei.