Eschweiler-Hehlrath - Ein Bällebad für die Mädchen und Jungen?

Eschweiler-Hehlrath.

Fußball ist mehr als ein 1:0. Dieses Leitmotiv wird in Eschweiler regelmäßig von allen Vereinen mit Leben gefüllt. So profitieren seit vielen Jahren soziale Einrichtungen in der gesamten Indestadt vom regen Interesse der Zuschauer in Sachen Fußball-Stadtmeisterschaften.