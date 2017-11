Dürwisser Läufer sind schnell unterwegs

Eschweiler-Dürwiß.

In den vergangenen Wochen waren die Langläufer des SV Germania Dürwiß wieder vielfach erfolgreich am Start bei den verschiedensten Läufen in Nah und Fern. Los ging‘s beim Köln-Marathon, wo Sandra Rudat sowie Barbara und Alexandra Stange mit Bravour die Halbdistanz bewältigten – genauso wie Petra Trieb beim Halbmarathon in Dortmund.