Eschweiler-Dürwiss.

60 Jahre Freundschaft und Kegelsport – das feierten nun die „Dürwisser Jonge“ in der Gaststätte „Bei Kelche“. 1958 hatten sich 14 Gründungsmitglieder entschlossen, die Kameradschaft, die während der gemeinsamen Zeit in der A-Jugend von FC Germania entstanden war, in einem Kegelclub weiterzuführen.