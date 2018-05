Eschweiler-Dürwiß.

Nicht selten werden sie noch heute auf der Straße angesprochen: „Erinnern sie sich noch an mich? Wir waren damals immer bei ihnen einkaufen!“ Das kennen Marianne und Hans-Dieter Lenz nur zu gut. Das Ehepaar, das am Dienstag seine Diamanthochzeit feiert, hat sich über viele Jahre einen Namen in Dürwiß gemacht.