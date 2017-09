DTM startet am Nürburgring: Kartenverlosung

Eschweiler/Nürburgring. Auf dem Nürburgring beginnt die heiße Schlussphase der Deutschen Tourenwagen Masters (DTM). Wenn die besten Tourenwagen-Piloten der Welt vom 8. bis 10. September in der Eifel Station machen, erwartet die Besucher packende Rennaction. Audi, BMW und Mercedes kämpfen um den Titel.

Als Tabellenführer reist Mattias Ekström in die Eifel. „Ich komme bereits mit 14 Punkten Vorsprung zum Nürburgring und möchte die Tabellenführung auch dort verteidigen“, kündigt der Audi-Pilot an. Der schnelle Schwede greift nach dem dritten DTM-Titel. Aber die Konkurrenz ist hart – und kommt aktuell vor allem aus dem eigenen Lager. Mit Routinier Ekström, DTM-Rookie René Rast und Lokalmatador Mike Rockenfeller aus Neuwied hat die Marke mit den vier Ringen in den Top 3 gleich drei ganz heiße Eisen im Feuer.

Doch bei mehr als 150 zu vergebenden Punkten haben die Verfolger von BMW und Mercedes-Benz durchaus noch beste Chancen im Kampf um die DTM-Krone.

Audi und BMW siegten beim sechsten Rennwochenende der Saison in Zandvoort – Mercedes patzte auf dem Dünenkurs. Erfolgreich im Titelkampf zurückmelden konnte sich BMW-Pilot Timo Glock beim letzten DTM-Rennen im niederländischen Zandvoort. Der ehemalige Formel-1-Fahrer stand an der Spitze eines BMW-Dreifachsieges mit Teamkollege Marco Wittmann und Maxime Martine aus Belgien.

Die Generalprobe für das Heimrennen in der Eifel missglückte allerdings, da aufgrund einer Disqualifikation von Marco Wittmann sonntags kein zweiter Sieg folgte. Stattdessen wurde für Audi-Fahrer Mike Rockenfeller der erste Saisonsieg notiert, der sich damit auf den dritten Tabellenplatz (110 Punkte) katapultierte.

„Wir können damit sehr zufrieden sein, es sind wichtige Punkte für die Meisterschaft. Deshalb freue ich mich schon jetzt auf unser Heimrennen auf dem Nürburgring“, sagte Rennsieger Rockenfeller. Zugleich verbuchte das Audi Sport Team Phoenix einen Doppelsieg, nachdem DTM-Neuling Loic Duval (Belgien) als Zweiter gewertet wurde.

Mit den Punkten für den dritten Platz übernahm Ekström (128 Punkte) zudem die Führung in der Meisterschaft. Der 30-jährige Markenkollege Rast, der als Debutant in der DTM-Saison schon zwei Siege einfahren konnte, kommt als Tabellenzweiter mit 114 Zählern in die Eifel. Mit Timo Glock hat BMW noch ein weiteres heißes Eisen im Feuer. Der Ex-Formel-1-Fahrer liegt mit Tabellenplatz vier in direkter Schlagdistanz zu den Audi-Piloten.

Mit 99 Punkten auf dem Konto ist der 22-jährige Lucas Auer auf dem fünften Rang aktuell der beste Mercedes-Benz-Fahrer. „Der Frust ist nicht groß“, erklärte der Österreicher gelassen, nachdem er in Zandvoort überhaupt keine Punkte geholt hatte. „Wir müssen uns etwas sortieren und einen klaren Blick bekommen. Dann geht es weiter. Als Nächstes steht der Nürburgring an, der vergangenes Jahr sehr gut für uns war. Ich blicke dem Rennen optimistisch entgegen.“

Im vergangenen Jahr schaffte der DTM-Youngster am Ring als Zweiter den Sprung auf das Siegerpodium – und in dieser Saison holte er schon zwei Siege.