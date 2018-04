Eschweiler.

Ein Drogenproblem an Eschweilers Schulen – gibt‘s das? Ganz bestimmt, sagen Eltern, einzelne Schulleiter und andere Schulverantwortliche, darunter auch die Stadt. Die Polizei wiegelt ab: Sie habe keine Feststellungen, die das stützen, was andere offizielle Stellen kundtun: dass nämlich der Drogenkonsum an Schulen drastisch zugenommen habe. In Eschweiler sei das Gegenteil zu beobachten.