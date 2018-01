Eschweiler.

„Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam gegen Kinderarbeit – in Indien und weltweit“ lautet das Leitwort der bundesweiten 60. Aktion Dreikönigssingen, in dessen Rahmen auch in der Indestadt wieder zahlreiche kleine Sternsinger in den ersten Januartagen unterwegs waren, um eifrig Spenden für den guten Zweck zu sammeln und Gottes Segen zu verkünden.