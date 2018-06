Eschweiler - Drei Eschweiler Teams stehen als Meister und Aufsteiger fest

Eschweiler. Noch 90 Spielminuten (plus definitive und eventuelle Relegationspartien) liegen vor den Eschweiler Fußballern, dann gehört die Spielzeit 2017/2018 der Vergangenheit an. Der FC Rhenania Lohn, der Eschweiler FV und der SC Berger Preuß III stehen als Meister und Aufsteiger fest.

Kreisliga A

Sollte am kommenden Sonntag der Abstieg endgültig feststehen, dann war die 0:1-Heimniederlage des SC Berger Preuß gegen den Meister und Neu-Bezirksligisten FV Vaalserquartier sicherlich nicht ausschlaggebend. Die Gastgeber forderten den Klassenprimus, für den es allerdings um nichts mehr ging, kassierten jedoch in der 65. Minute den entscheidenden Gegentreffer. Kurz darauf vergaben die Berger Preußen die Gelegenheit, per Elfmeter auszugleichen. Vor dem letzten Saisonspiel hat der SC nun drei Punkte Rückstand auf den VfL Vichttal II, der bei Fortuna Weisweiler mit 1:3 unterlag, und schleppt darüber hinaus als zusätzliche Hypothek das um zehn Tore schlechtere Torverhältnis mit. Die einzige Chance besteht also in einem möglichst hohen Sieg bei Schlusslicht und Absteiger Euchen-Würselen und einer gleichzeitig möglichst hohen Niederlage der Vichttaler, die zu Hause auf die im tabellarischen Niemandsland platzierte Mannschaft von GW Lichtenbusch treffen.

Ein Fernduell um den 2. Platz in der Liga werden sich am kommenden Sonntag der momentane „Inhaber“ SV St. Jöris, der gegen den SV Breinig II im 14. Heimspiel den zwölften Sieg (ein Remis, eine Niederlage) einfahren und damit eine als Aufsteiger überragende Saison abrunden möchte, und „Verfolger“ Fortuna Weisweiler, der zum Burtscheider TV reist, liefern. Dritter im Bunde im Kampf um die Vizemeisterschaft ist der SV Kohlscheid. Schade, dass Platz zwei in der Kreisliga A Aachen in diesem Jahr nicht zum Bezirksliga-Aufstieg reichen wird. In dieser Hinsicht verfügen die beiden indestädtischen Vertreter im Vergleich mit den anderen acht A-Liga-Zweitplatzierten innerhalb des Fußballverbands Mittelrhein über einen zu geringen Punkte-Quotienten. „Schuld“ sind die eine oder andere Auswärtsniederlage zu viel des SV St. Jöris sowie das eine oder andere überflüssige Remis (jeweils sieben) der Weisweiler Fortuna.

Kreisliga B

Für die vier (noch) in dieser Spielklasse aktiven Mannschaften lautete die Devise ausschließlich „Hopp oder Top“. Dank einer nahezu tadellosen Rückrunde fuhr Rhenania Lohn bereits vor einer Woche die Meisterschaft in der B-Liga des Fußballkreises Düren ein und wird nach dem Aufstieg somit in der kommenden Saison wieder einen Teil der A-Liga ausmachen. Bei Schlusslicht FC Gevenich gaben sich die Rhenanen keine Blöße und siegten ohne größeren Aufwand mit 6:0. Sven Nowak erhöhte mit vier Treffern sein Torkonto auf 36 Treffer in 15 Partien.

Vom Aufstieg in die Aachener A-Liga weiterhin träumen dürfen die Sportfreunde Hehlrath, die am Sonntag auf eigenem Platz den JSC BW Aachen in einer durchaus emotional geführten Partie mit 4:3 bezwangen und somit Platz zwei vor dem VfR Forst, der drei Zähler weniger aufweist, verteidigten. Jonas Loevenich (60.) und Daniel Noske (72.) drehten mit ihren Toren im zweiten Abschnitt das Spiel zu Gunsten der Gastgeber, die mit einem 2:3-Rückstand in die Pause gegangen waren.

Am kommenden Sonntagvormittag treten die Sportfreunde nun beim FC Roetgen II an, der genau wie Hehlrath aus den zurückliegenden fünf Spielen 13 Punkte holte. Wird dort Platz zwei in trockene Tücher gebracht, könnten sich die Sportfreunde an Ort und Stelle vom Ausgang des dann für sie so wichtigen Bezirksliga-Kellerduells Roetgen gegen Oidtweiler informieren. Die Daumen drücken sollten sie dann im Prinzip beiden Mannschaften, denn nur wenn Roetgen und Oidtweiler als Vertreter des Fußballkreises Aachen die Bezirksliga halten und stattdessen der SV Millich aus dem Kreis Heinsberg, der momentan Abstiegsrang 14 einnimmt und am letzten Spieltag bei Columbia Donnerberg antritt, absteigt, reicht der zweite Platz zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation.

Nach dem bereits seit einer Woche feststehenden Abstieg von Rhenania Eschweiler verspielte am Sonntag der SCB Laurenzberg mit der 2:5-Niederlage beim VfR Forst die letzte kleine Chance auf den Klassenerhalt. So könnte also das gesamte indestädtische B-Liga-Quartett der zu Ende gehenden Saison die Liga verlassen. Doch „Ersatz“ steht bereit.

Kreisliga C

Der Eschweiler FV (Gruppe 3) sowie der SC Berger Preuß III (Gruppe 4) sind Meister und steigen in die B-Liga auf. Während es der EFV am Sonntag ruhig angehen ließ und in Schevenhütte mit 0:2 unterlag, verteidigten die Preußen beim 8:1-Kantersieg über Vaalserquartier III ihre „Null-Niederlagen“-Spielzeit und wollen die Saison mit einem Erfolg bei Schlusslicht Steckenborn ungeschlagen be- und vollenden. Im Rhythmus bleiben müssen die Bergrather Falken, die in der Abschlusstabelle der Gruppe 3 definitiv Platz zwei einnehmen und somit in die Relegation um den B-Liga-Aufstieg gehen werden. Beim 3:1-Sieg in Breinigerberg konnte dieses Vorhaben in die Tat umgesetzt werden.

Die Sportfreunde Hehlrath als möglicher sowie der SV Falke Bergrath als sicherer Teilnehmer der Aufstiegsrelegation könnten hinzukommen. Auf der anderen Seite steigt Rhenania Eschweiler sowohl mit der 1. als auch der 2. Mannschaft ab. Seit Sonntag ist auch endgültig klar, dass der SCB Laurenzberg nach einem Jahr in der Kreisliga B wieder den bitteren Weg in die C-Liga antreten muss. Nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt in der Kreisliga A hat die 1. Mannschaft des SC Berger Preuß, während Germania Dürwiß am kommenden Sonntag ein echtes „Endspiel“ gegen die Teilnahme an der Abstiegsrelegation aus der Kreisliga C austrägt. Dagegen bleiben die Frauen von Falke Bergrath der Bezirksliga erhalten. Hier ein Überblick:

Dem Sieg am „Grünen Tisch“ über den FC Stolberg sowie der (standesgemäßen) 0:6-Niederlage beim Eschweiler FV am Fronleichnamstag ließ Germania Dürwiß am Sonntag nun einen schwer erkämpften 5:3-Heimsieg über Columbia Donnerberg II folgen. Bis zur 79. Minute lag die Germania hinten, dann verwandelten Deogracias Mpongo, Noah Heinrichs und Kevin Stürtz den 2:3-Rückstand in einen Erfolg. Damit nehmen die Germanen weiterhin Relegationsplatz 14 ein mit elf Punkten Vorsprung auf den Vorletzten FC Stolberg II und einem Zähler Rückstand auf die SG Stolberg II. Bei dieser steigt nun am Sonntagmittag das „Endspiel“ gegen die Relegation.

Frauen-Bezirksliga

Die Frauen von Falke Bergrath deklassierten Absteiger SC Erkelenz mit 6:0. Carina Schieren (15. und 30. Minute) und Britta Telschow (24. und 39.) stellten bereits vor dem Halbzeitpfiff die Weichen in Richtung Klassenerhalt. Im zweiten Abschnitt trafen Carina Gartzen (67.) sowie Isabell Schmidt in der Nachspielzeit. (ran)

Ergebnisse: Bezirksliga: Langerwehe - Zülpich 2:5, Kerpen - Wenau 4:6; Kreisliga A Aachen: Weisweiler - Vichttal II 3:1, Berger Preuß - Vaalserquartier 0:1, Lichtenbusch - St. Jöris 5:2; Kreisliga A Düren: Wenau II - Kelz 4:2; Kreisliga B Aachen: Forst - Laurenzberg 5:2, Hehlrath - JSC BW Aachen 4:3, Rhen. Eschweiler - Eicherscheid II 0:0; Kreisliga B Düren: Gevenich - Lohn 0:6, Langerwehe II - Inden/Altdorf 1:3; Kreisliga C Aachen: Eschweiler FV - Dürwiß 6:0, Berger Preuß II - St. Jöris II 0:3, Rhen. Eschweiler II - SG Stolberg II 0:6, Breinigerberg - Bergrath 1:3, Schevenhütte - Eschweiler FV 2:0, Dürwiß - Col. Donnerberg II 5:3, Berger Preuß III - Vaalserquartier III 8:1; Kreisliga C Düren: Niederzier II - Lohn II 0:9, Vettweiss II - Wenau III 0:16; Kreisliga D Aachen: Hehlrath II - SG Stolberg III 2:1, Dorff II - Dürwiß II 8:2; Frauen-Bezirksliga: Laurenzberg - Süsterseel 0:7 (Abbruch zur Halbzeit), Bergrath - Erkelenz 6:0.

Die Spiele des kommenden Wochenendes: Bezirksliga: Hürth II - Langerwehe (So., 12.30 Uhr), Wenau - Buschbell (So., 15.30 Uhr); Kreisliga A Aachen: Burtscheider TV - Weisweiler (So., 11 Uhr), Arm. Euchen-Würselen - Berger Preuß , St. Jöris - Breinig II (So., 15 Uhr); Kreisliga A Düren: Jülich 10/97 - Wenau II (So., 15 Uhr); Kreisliga B Aachen: JSC BW Aachen - Rhen. Eschweiler, Roetgen II - Hehlrath (beide So., 11 Uhr), Laurenzberg - Konzen II (So., 15 Uhr); Kreisliga B Düren: Lohn - Körrenzig (Sa., 15 Uhr), Spfr. Düren II - Langerwehe II ; Kreisliga C Aachen: SG Stolberg II - Dürwiß, St. Jöris II - Schevenhütte (beide So., 13 Uhr), Venwegen - Rhen. Eschweiler II, Eschweiler FV - Büsbach, Bergrath - Berger Preuß II (alle So., 15 Uhr), Steckenborn - Berger Preuß III ; Kreisliga C Düren: Lohn II - Hambach II , Wenau III - Neffeltal II (Fr., 20 Uhr); Kreisliga D Aachen: SV Kohlscheid III - Hehlrath II, Eschweiler FV II - Col. Donnerberg III (beide So., 11 Uhr), spielfrei: Bergrath II, Dürwiß II, Laurenzberg II; Frauen-Bezirksliga: Laurenzberg - Frechen (So., 11 Uhr), Straß - Bergrath (So., 13 Uhr).