Eschweiler - Doppelgarage steht in Flammen: Hoher Schaden

Eschweiler.

Eine Doppelgarage im Hinterhof eines Hauses in der Heinrich-Heine-Straße hat am späten Samstagabend Feuer gefangen. Da der Rauch die Fassade hochzog, wurden auch die darüber liegenden Wohnungen in Mitleidenschaft gezogen. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde der Brand offenbar durch „Flexarbeiten“ verursacht. Verletzt wurde niemand.