DJK/SV Eschweiler-Dürwiß gewinnt 9:5

Eschweiler. Diese Niederlage war eingeplant: Gegen den Top-Favoriten und Spitzenreiter, den TTF Kreuzau II, hatten die Spieler der DJK/SV Eschweiler-Dürwiß in der Tischtennis-Bezirksklasse keine Chance.

Die zudem nicht komplett angetretene Eschweiler Mannschaft unterlag glatt mit 2:9. Lediglich der gut aufgelegte André Siegers konnte den Gegnern Paroli bieten und beide Spiele für sich entscheiden.

Beim vergangenen Spiel gegen den um einen Rang besser platzierten TSV Kesternich zeigten die Eschweiler Spieler wieder, wie leistungsfähig sie im Grunde sind. An eigenen Tischen bezwang die Mannschaft den Gast mit 9:5. Dass es kein leicht herausgespielter Sieg war, verrät der Blick auf die einzelnen Spielergebnisse. Allein sieben Begegnungen wurden erst im 5. Satz entschieden.

Bereits alle drei Eingangsdoppel mussten in den entscheidenden Satz. Zweimal konnten sich hier die DJKler mit Mischlewitz/Kummer und Farkas/Moitzheim behaupten. Das Doppel Siegers/Hoh unterlag trotz heftiger Gegenwehr erst in der Verlängerung des letzten Satzes. In den folgenden Einzeln gelang es den Spielern, die knappe Führung zu verteidigen.

Erst beim Stande von 5:4 sorgten die dann hintereinander folgenden drei siegreichen Spiele für die beruhigende 8:4-Führung. Für den entscheidenden neunten Punkt sorgte Dirk Moitzheim, der selbst einen 0:2-Satz-Rückstand noch in einen verdienten und letztlich klaren 3:2-Sieg ummünzen konnte. Hervorzuheben sind die Leistungen von André Siegers, Arpad Farkas, den auch ein zwischenzeitlicher Zwei-Satz-Rückstand unbeeindruckt ließ, und Dirk Moitzheim, die allesamt an diesem Spieltag eine reine Weste behielten und entscheidend zum Gesamterfolg beitrugen.

Alexander Mischlewitz gelang es erneut, im oberen Paarkreuz einmal zu punkten. Mit diesem Sieg festigt die Sechs den 5. Tabellenplatz. Sollte die Mannschaft beim kommenden Spiel gegen den TTC Winden in gleicher Besetzung antreten können, dürfte einem erneuten doppelten Punktgewinn nichts im Wege stehen.

Die Ergebnisse gegen Kesternich im Einzelnen: Doppel (Sätze): Mischlewitz/Kummer 3:2, Siegers/Hoh 2:3, Farkas/Moitzheim 3:2, Einzel: Siegers 2:0, Mischlewitz 1:1, Farkas 2:0, Kummer 0:2, Moitzheim 2:0, Hoh 0:1