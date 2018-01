Eschweiler-Weisweiler - Die Weisweiler Schützen wählen einen neuen Vorstand

Eschweiler-Weisweiler. Die St.-Sebastianus Schützen aus Weisweiler trafen sich jetzt zur Jahreshauptversammlung, um ihren Vorstand neu zu wählen. Brudermeister Ulli Müller eröffnete die Versammlung, hieß die Mitglieder willkommen und begrüßte das Bezirkskönigspaar Barbara und Theo Wolff, Ehrenbrudermeister Hans Ferfer und Prinzessin Guiliane Schindzilorz.

Dann ging es an die Abhandlung der Tagesordnung, es wurde die Beschlussfähigkeit und die ordnungsmäßige Ladung festgestellt. Danach folgte das Totengedenken, Aufnahme neuer Mitglieder mit dem traditionellen Fahneneid und der Jahresbericht 2017.

Der Bericht der Kassiererin Michaela Müller stand an, danach der Prüfbericht durch die Kassenprüfer. Alles in Ordnung, wurde bescheinigt. dSo fiel die Entlastung der Kassiererin natürlich einstimmig aus. Zum Wahlleiter wurde der Ehrenbrudermeister Hans Ferfer bestellt. Dieser richtete ein Grußwort an die Versammlung und nahm zunächst die Entlastung des Gesamtvorstandes vor.

Dann wurde der 1. Brudermeister gewählt. Ulli Müller trat an und wurde wieder in seinem Amt bestätigt. Zu seinem Stellvertreter wurde Sebastian Finke als Nachfolger von Hans Klubert gewählt, der nicht mehr antrat. 1. Geschäftsführer ist Joachim Kohl, 1. Kassiererin weiterhin Michaela Müller. Dann ging es mit dem erweiterten Vorstand. 2. Geschäftsführer ist Manfred Schoenen, zur 2. Kassiererin wurde Yvonne Kreutzer gewählt. 5 Beisitzer waren zu wählen, hier sind jetzt Fabienne Schindzilorz, Patrick Hoeren, Hans Klubert, Guiliane Schindzilorz und Jessica Müller im Amt.

Die Leitung des neuen Schützenheimes, welches noch im Neubau ist, bleibt in den bewährten Händen von Ulli Müller. Als Kassenprüfer fungieren wieder Heinz Esser und Hubert Brock, zusätzlich zur Einarbeitung Patrick Hoeren und Daniel Hermann. Als neue 1. Schießmeisterin wurde Barbara Wolff bestätigt. Ein 2. Schießmeister und ein Jungschützenmeister sollen noch von den jeweiligen Abteilungen gewählt werden. Anschließend bedarf es nur noch einer Bestätigung für diese Ämter in einer folgenden Mitgliederversammlung.

Im Anschluss wurden noch diverse Themen wie Terminplanung und Internetauftritt in Facebook behandelt. Dann beendete Brudermeister Ulli Müller die sehr sachlich verlaufene Versammlung.