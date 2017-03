Eschweiler-Röhe.

Einen großen Erfolg feierten die Schützen der Weisweiler St.-Sebastianus-Bruderschaft am vergangenen Wochenende beim Bezirkskönigsschießen im Schützenheim der St.-Rochus-Schützen aus Röhe. So konnte sich Barbara Wolff mit 25 Punkten vor Willi Steiner von der St.-Sebastianus-Bruderschaft aus Eschweiler-Mitte, der mit 24 Punkten nur knapp auf dem 2. Platz landete, durchsetzen, und sich so den begehrten Titel sichern.