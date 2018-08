Eschweiler-Hehlrath.

Erst am letzten Spieltag der vergangenen Saison verspielten die Sportfreunde Hehlrath mit einer 2:3-Niederlage in Roetgen die Chance, über die Aufstiegs-Relegation den Sprung in die Kreisliga A zu schaffen. Der VfR Forst zog aufgrund des besseren Torverhältnisses an der Elf vom Maxweiher vorbei und grüßt nun als A-Ligist.