Eschweiler - Die Schießabteilung der St.-Sebastianus-Schützen Mitte feiert einen großen Erfolg

Eschweiler. Die St.-Sebastianus-Schützen aus Eschweiler Mitte feiern: Die 1. Mannschaft hat die Meisterschaft im Freundschaftskreis gewonnen. Die Wettkampfsaison 2017/18 des Freundschaftskreises der Altersschützen ist zwar noch nicht ganz abgeschlossen, aber die Meistermannschaft steht schon fest.

Vergangenen Montag hatten die Schützen den letzten Wettkampf gegen Eschweiler-Mitte 2. Der stellvertretende Brudermeister in Mitte, Hans-Gerd Priem, und der Gruppenleiter des Freundschaftskreises hatten sich eingefunden, um den Wettkampf zu überwachen.

Mitte 1 setzte sich gegen Mitte 2 mit 15 Ringen Vorsprung durch und holte damit zum zweiten Mal in ihrer Geschichte den Meistertitel in die Bruderschaft.

14:0 Punkte und 4080 Ringe stehen zu Buche und reichen zum Sieg. Die Verfolger-Mannschaften, die Reihenfolge steht noch nicht fest, können nur noch teilweise bis Platz zwei aufrücken.

Auch in den Einzelwertungen stehen schon einige Plätze für die Mitglieder der Bruderschaft Mitte fest. In der Damenklasse 3 holte sich Irene Steuer souverän Platz eins mit einem Durchschnitt von 146,60 Ringen. Maximal sind 150 Ringe in allen Klassen möglich. Christian Schleipen befindet sich augenblicklich auf dem 2. Platz in der Altersklasse mit 148,20 Ringen. Er kann noch von Willi Bonn aus Kinzweiler eingeholt werden. Dann wäre ein Stechen um Platz zwei und drei erforderlich. Die Einzelwertung der Senioren-Klasse 1 (Teilnehmer ab 60 Jahre aufwärts) zeigt einen Erfolg für die Schützen aus Mitte an. Sie haben sich die ersten vier Plätze gesichert.

Sieger ist Peter Kaulen mit 146,20 Ringen, Zweiter ist Erwin Offermanns mit 145,60. Platz drei geht an Willi Steuer mit 145,00. Knapp gefolgt von Alfred Dohmen mit 144.80.