Eschweiler.

Premieren, Abschiede und ein Meer in rut und wieß – das alles erlebten die „grenzenlos jeck“ kostümierten Närrinnen und Narren am Samstagabend in der Festhalle Weisweiler. Der Karnevalsexpress rollt ungebremst durch diese kurze Session und machte auch bei der KG Rote-Funken-Artillerie Eschweiler e.V. keine Ausnahme, die Große Kostümsitzung stand an.