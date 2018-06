Eschweiler.

Der Landschaftsverband Rheinland zeichnete am Mittwoch in einer Feierstunde in der Klosterkirche von St. Jöris den Heimatforscher und Buchautor Armin Gille mit dem Rheinlandtaler aus. Die Vorsitzende der Landschaftsversammlung, Anne Henk-Hollstein, würdige dabei Gille als „engagierten, ideenreichen und idealistischen Bürger der Stadt Eschweiler“.