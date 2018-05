Eschweiler - Die Ponyfee zu Gast in der Stadtbücherei

Eschweiler.

„Hier kommt Ponyfee“ heißt die Buchreihe, in der Barbara Zoschke viele spannende und lustige Geschichten über die kleine Fee erzählt, die sich so sehr nach ihrem eigenen Pony sehnt. Am vergangenen Donnerstag begeisterte die erfahrene Autorin fünfzig kleine Pferdeliebhaberinnen in der Stadtbücherei Eschweiler.