Eischwiele - Die kleinen Jecken feiern wie die großen Narren

Eischwiele.

In der Indestadt nahmen am vergangenen Wochenende auch wieder die kleinen Nachwuchsjecken das Zepter in die Hand, und bewiesen, dass auch sie schon ganz wie die Großen feiern können. Das wollte sich natürlich auch seine Tollität, Prinz Patrick I. nicht entgehen lassen, und stattete den ausgelassen Feiernden Pänz in ganz Eischwiele einen närrischen Besuch ab.