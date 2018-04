Eschweiler - Die heilige Kommunion: Ein sehr großer Schritt für die Kinder

Eschweiler. Am Weißen Sonntag, 8. April, empfangen wieder viele Kinder erstmalig die heilige Kommunion. Der Name „Weißer Sonntag“ geht zurück auf die Zeit der frühen christlichen Kirche im vierten Jahrhundert. Die in der Osternacht Getauften trugen eine Woche lang bis zu diesem Tag weiße Taufgewänder.

Die heutige Bedeutung als Tag der Erstkommunion erlangte der Weiße Sonntag erst nach dem Konzil von Trient (1545 bis 1563). Neben einer gemeinsamen Vorbereitung und Feier sollte das Fest nicht durch die österliche Pflichtkommunion der Erwachsenen beeinträchtigt werden. Deshalb wurde der Weiße Sonntag zum Tag der Erstkommunion der Kinder. In nicht wenigen Pfarreien wird die Erstkommunion heute auch an anderen Tagen, beispielsweise an Christi Himmelfahrt gefeiert. Für die meisten Katholiken ist die Erstkommunion eines der wichtigsten und unvergessenen kirchlichen Feste.

Die Kinder empfangen dieses Sakrament im Alter von neun Jahren und gehen damit den ersten großen Schritt in die Erwachsenengemeinde. Ab jetzt können sie in der heiligen Messe zur Kommunion gehen und das heilige Brot empfangen.

Hier die Namen der Kinder, die in den Eschweiler Gemeinden ihre erste Heilige Kommunion empfangen, sofern sie uns mitgeteilt wurden.

Sonntag, 8. April:

Gemeinde St. Antonius Bergrath: die Kinder aus Bergrath erhalten in der Kirche St. Marien Röthgen die Heilige Kommunion: Leon Bolte, Sofia Burgardt, Paul Büttgen, Lena Dammers, Vivienne Eirich, Leonardo Ferreira Nunes, Martin Ilenseer, Leon Jungbluth, Larissa Klein, Kathleen Marie Laurs, Johanna Momma, Leon Müller, Christina Neukirchen, Conrad Panitz, Luca Pfeiffer, Alisha Reinhard, Simon Schmitz, Zoé Schmitz, Leonie Sophie Sinjaew, Anna Weckmann, Smilla Wildt, Julia Anna Wypich, Niklas Dirk Zapp.

Gemeinde St. Antonius Röhe: Antonia Bongartz, Paula Doppelfeld, Ashley Gielchen, Aurélie Johnen, Pauline Knoll, Jens Poensgen, Finja Wohlfahrt.

Gemeinde St. Bonifatius Dürwiß: Justin Dickmeis, Giulia Ehlers, Emilio Rosario Gambino, Pierre Honisch, Henrik Kaivers, Tim Klarwasser, Silas Kortyka, Mia Krahe, Philipp Krüger, Lia Martinett, Lea Oelke, Lukas Rommerskirchen, Mia-Marie Sauermann, Justin Schleipen, Lilli Marie Schröder, Anissa Shahdoust Moghadam, Sander Shahrokh Naderi, Felix Sparla, Tim Stracke, Leona Streußer, Anna Zander, Emiliy Zimmermann.

Gemeinde St. Peter und Paul: Luisa Artz, Karl Assignon, Patrick Blazkow, Raphael Niklas Christke, Lena Elisabeth Fräntz, Jan Freialdenhoven, Elaine Funken, Jasmin Grzesica, Anezka Hagen, Leo Huppertz, Maria Ingermann, Julyetta Jansen, Leona Kautz, Mateusz Korzeniewski, Chiara Lynn Laufenberg, Meredith Laurs, Fynn Linus Liebert, Simon Lingemann, Maurice Joel Maintz, John Mohne, Noah Pütz, Marie Christina Rinkens, Cedric Schulze, Rania Liliane Thülen, Lina Unger, Niko Wolf.

Gemeinde St. Severin Weisweiler: Philip Büttgen, Leon-Jermaine Dotzenko, Leonie Frings, Jonas Förster, Vanessa Hueber, Anna Küpper, Jonas Mehlkopf, Leon Mirbach, Joel Nawrath, Mara Pchalek, Fiona-Maron Schneegaß, Henric Trimborn.

Sonntag, 15. April:

Gemeinde St. Blasius Kinzweiler:

aus Hehlrath:

Lukas Karduck, Florian Kugel, Marlene Mertes, Tobias Visser und Sina Walraven.

aus Kinzweiler: Jonas Aretz, Mona Barten, Carina Tomasic, Leonie Jansen, Lilien Ketteniß, Maike Pieper, Christian Müller; Malte Wagner, Lucia Wiertz.

aus St. Jöris: Annalena Büttgen, Eva Böhnke; Hannah Holzer, Linus Müller, Cindy Siemko, Elias Ripp­hausen.

Gemeinde St. Bonifatius Dürwiß: Lotte Beer, Elias Dransfeld, Laura Katharina Fischer, Romy Herz, Leona Maria Hodel, Anna Katzenbach, Nicola Katzenbach, Gabriel Krzesniewski (Groß), Zoe Kube, Luis Laakmann, Clara Lamm, Daniel-Jan Larkamp, Lilly Lerle, Francesca Loske, Lenadro Maurer, Tyler Maurer, Maya Moik, Marvin Moll, Lia Neffgen, Lilly Nowicki, Lina Pastor, Anne Scheufens, Jule Scheufens, Gerrit Siebertz, Noam Zimmermann.

Gemeinde St. Peter und Paul: Yannick Björn Drooghaag, Sean Miguel Franken, Aylin Galindo, Justin Herzog, Dana Jansen, Julia Kacprzak, Zoe Levi, Julia Mainz, Laura Mainz, Larissa Meyer, Jana Stiel, Jurina Toussaint, Alan Urbanek.

Gemeinde St. Wendelinus Hastenrath: Metin Abdiji, Carmen Becker, Florian Beiß, Elia Datenè, Julian Dünnebier, Charleyn Froitzheim, Maxime Ghislain, Anna Sophie Höll-Cides, Leonie Horn, Elin Koslowski, Matti Laurs, Simon Marcinkowski, Zoe Maus, Ben Paffen, Annika Pastor, Niklas Raby, Mike Scharfe, Emily Schröder, Colin Schüller, Philipp Wieckowicz, Daniel Wiese, Anna Willms, Tim Winkel-Mohr.

Gemeinde St. Silvester Neu-Lohn: Nina Müller, Lea Marie Niemann, Sina Otten.

Sonntag, 29. April:

Gemeinde St. Marien Röthgen: Paschaline Ifejianyi, Maksymilian Lacki, Jan-Luca Lautenbach, Jamie Nitsch, Emily Peer, Franziska Pflugfelder, Joel Rahn, Tyra Chayenne Strupf.

Sonntag, 6. Mai:

Gemeinde St. Cäcilia Nothberg: Dominic Beland, Isa Viktoria Blum, Eric Eschler, Kevin Michele Kamps, Brian Benedikt Krause, David Thomas Kuck, Anna-Maria Lennartz, Philipp Rampelt.

Sonntag, 13. Mai:

Gemeinde St. Barbara: Nico Albrecht, Dana Deller, Julia Els, Sarah Fielen, Lara Grammig, Pauline Grün, Olivia Hahn, Sofie Jackowski, Tyler Luca Janczyk, Enrico Jansen, Lennox Jansen, Frida Kaldenbach, Michal Kania, Jayceon-Tyler Kaufmann, Siiri Knapp, Lina Laumann, André Lütgenau, Johanna Marx, Emma Menz, Stephan Mohren, Jan-Luca Müller, Fynn Luca Pütz, Tim Reinartz, Jonas Reisch, Jonas Schimanski, Hannah Marika Schmitz, Zoé Schnitzler, Lea-Marie Tropartz, Anna Voßen, Fabian Kacper Wieczorek.