Depressive helfen sich gegenseitig

In der Selbsthilfegruppe für Depressionen und Ängste in Eschweiler treffen sich die Betroffenen alle 14 Tage, donnerstags um 17.30 Uhr im Gesundheitshaus an der Steinstraße 87.

Interessierte sind herzlich willkommen, Neuaufnahmen bei jeder Sitzung möglich. Kontakt kann mit der Leitung der Selbsthilfegruppe aufgenommen werden, entweder per Mail an: spiritbelinda@yahoo.de oder unter Telefon 0177/5057647.