Eschweiler.

Es geht wieder in die Vollen und auch auf verschiedene „Bilder“: Am Samstag fiel der Startschuss für die 46. Kegelstadtmeisterschaft. Auf der Bahn der Gaststätte „Tannenbergstuben“ in Hücheln eröffneten Klaus Wohnaut als Vertreter des Hauptsponsors Sparkasse Aachen und die Mitglieder der Frauen-Kegelmannschaft „Dürwisser Mädche“ offiziell den diesjährigen Kegelwettbewerb.