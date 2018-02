Eschweiler-Dürwiß - Die Aufsteigsambitionen werden deutlich untermauert

Eschweiler-Dürwiß. Mit einem klaren 9:3-Erfolg bei DJK Westwacht Weiden haben die Tischtennisspieler der DJK/SV Eschweiler-Dürwiß in der Bezirksklasse ihre Aufstiegsambitionen deutlich untermauert.

Bereits die Eingangsdoppel mit Peter Schüller und Rainer Kummer sowie Andrè Siegers und Wolfgang Hoh zeigten den Gegnern in jeweils drei Sätzen ihre Grenzen auf. Lediglich Uli Simons und Marc Huppertz, die zum ersten Mal in dieser Formation als Doppel an die Platte gingen, zogen mit 1:3 Sätzen den Kürzeren.

In den folgenden Einzeln ließen die Eschweiler Spieler aber keinen Zweifel daran, dass sie mit zwei Punkten im Gepäck die Heimreise wieder antreten wollten. Die Spitzenbretter Andrè Siegers und Uli Simons sorgten in jeweils vier Sätzen für die 4:1-Führung.

Marc Huppertz konnte anschließend seine 2:1-Führung in Sätzen nicht zum Spielgewinn nutzen und unterlag etwas unglücklich im entscheidenden 5. Satz. Mit den folgenden Siegen von Peter Schüller, Wolfgang Hoh und Rainer Kummer war beim Stande von 7:2 die Partie so gut wie gelaufen.

Überraschung

Etwas überraschend ließ Andrè Siegers in einem spannenden 5-Satz-Match die Gastgeber noch einmal auf 7:3 verkürzen, doch wussten sich dann Uli Simons und Peter Schüler mit Routine durchzusetzen und machten damit den überzeugenden 9:3-Sieg perfekt. Da der Spitzenreiter TTC Unterbruch II beim TTC Karken mit dem gleichen Ergebnis von 9:3 unterlag, hat die DJK/SV Eschweiler-Dürwiss Unterbruch nun punktemäßig (25:7) eingeholt.

Ergebnisse gegen DJK Westwacht Weiden im Einzelnen: Doppel (Sätze): Simons Huppertz 1:3, Schüller/Kummer 3:0, Siegers/Hoh 3:0; Einzel: Siegers 1:1, Simons 2:0, Schüller 2:0, Huppertz 0:1, Kummer 1:0, Hoh 1:0.