Eschweiler - Die Angst, als Lebensretter zu versagen

Die nächsten Termine im Stadtgebiet

Malteser: nächster Kurs am Samstag, 15. September, von 10 – 17.30 Uhr in der Rosenallee 11. Gebühren: 30 Euro, Informationen und Anmeldung unter 02403/66707 oder info@MalteserEschweiler.de.

Deutsches Rotes Kreuz: nächster Kurs am Samstag, 6. Oktober, von 9 – 17 Uhr in der Nagelschmiedstraße 3 in Dürwiß. Gebühren: 40 Euro, Anmeldung unter www.drk.ac/nc/kurse/erste-hilfe/rotkreuzkurs-erste-hilfe.html.

Johanniter: nächster Kurs am Samstag, 15. September, von 9 – 17 Uhr im Johanniterhaus Eschweiler, Bourscheidtstraße 11. Gebühren: 35 Euro, Anmeldung unter www.johanniter.de/az-aachen, ausbildung.aachen-heinsberg@johanniter.de oder unter 0241/918380.