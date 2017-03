Eschweiler.

Die letzten Arbeiten im Keller des Amtsgerichts an der Kaiserstraße sind abgeschlossen. Die einst feuchten Räume sind abgedichtet, eine Belüftungsanlage regelt den Feuchtigkeitsgehalt in der Luft. Damit ist gesichert, dass die tausenden Akten nicht von Schimmel befallen werden. 1,3 Millionen Euro wurden in zwei Bauabschnitten investiert.