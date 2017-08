Dürwiß.

An Szenen wie folgender erkennt man, was für ein – Achtung Wortspiel – Selbstläufer der Volks- und Straßenlauf „die 10 Kilometer von Dürwiß“ geworden ist: Samstagabend. 20.57 Uhr. Ein paar Schlachtenbummler haben ihren Platz direkt an der Laufstrecke immer noch nicht aufgegeben.