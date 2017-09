Eschweiler.

Nicht erst seit dem Dieselskandal sorgen sich die Menschen um die Luftqualität. In Eschweiler gilt seit etwa einem Jahr eine Umweltzone. Mit ihr soll erreicht werden, dass sich die Atemluft in der Innenstadt verbessert. Jetzt stellten auch die Grünen einen eigenen sogenannten Passivsammler am Eschweiler Bushof auf, um feststellen zu lassen, wie hoch die Belastung mit Stickoxiden ist.