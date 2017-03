Dichter und Rapper: Quichotte mit „Tach, ihr Rabauken“ im Talbahnhof

Eschweiler.

„Tach, ihr Rabauken“ heißt das Programm von Quichotte, das am Donnerstag, 23. März, 20 Uhr, im Kulturzentrum Talbahnhof zu sehen ist. Quichotte ist Dichter, Rapper und Stand-up-Künstler. In Köln geboren wuchs er am Rande der Rheinmetropole auf und entwickelte seinen kreativen Geist im Dunstkreis von Fußballverein und Dorfdisko.