Viele Veranstaltungen zum Jubiläum

Die Jubiläumsveranstaltungen: 21. April Führungen an der Wehebachtalsperre, 26. April Girls‘ Day, 6. Mai Ausstellung auf Vogelsang, 25./26. Mai Einweihung der Renaturierung Wurm bei Schloss Trips, Geilenkirchen, 2. Juni Führungen an der Urfttalsperre, 3. Juni Ausstellung auf dem Burg-Rode-Fest in Herzogenrath, 9./10. Juni Ausstellung auf dem Eilendorfer Bürgerfest, 14. Juli Tag der offenen Tür auf der Kläranlage Ratheim, 28. Juli 80 Jahre Rurtalsperre in Kombination mit Rursee in Flammen, Ausstellung Rurberg & Schieberhaus der Grundablässe, 11. August geführte Radtouren zu Renaturierung-/Hochwasserschutzprojekten zwischen Jülich und Linnich, 8. September Tag der offenen Tür auf der Kläranlage Konzen, 15./16. September Ausstellung beim Stadtfest Düren, 22. September Tag d. o. Tür an der Oleftalsperre, 23. September Ausstellung in Jülich auf dem Parkfest Brückenkopfpark.