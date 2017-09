Eschweiler-Röhe.

Sonntag, 15. Mai 1977: ein Tag, der sich unauslöschlich ins kollektive Röher Bewusstsein eingebrannt hat. Der Tag, an dem die Pfarrkirche bis auf die Grundmauern niederbrannte. Jetzt – 40 Jahre später – erinnert die Gemeinde mit einer Ausstellung an das Geschehen. Heute um 14.30 Uhr wird sie eröffnet: in der wieder aufgebauten Antoniuskirche.