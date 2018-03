Der SC Berger Preuß geht schon zum vierten Mal mit 3:3 vom Platz Letzte Aktualisierung: 28. März 2018, 15:44 Uhr

Eschweiler. Das war doch eine klare Ansage: Nach einigen durchwachsenen Auftritten knüpfte der SV St. Jöris mit dem 3:2-Erfolg bei der SG Stolberg, die zuvor jahresübergreifend sechs Siege in Serie gefeiert hatte, an die hervorragenden Leistungen der Hinrunde an und verteidigte vor dem „Heimspieldoppelpack“ über Ostern seine Tabellenführung in der Kreisliga A.