Eschweiler-Hastenrath - Der SC Berger Preuß blickt optimistisch in die Zukunft

Eschweiler-Hastenrath.

Am 1. Juli 2014 ging der SC Berger Preuß als aus der Fusion des SV Nothberg und Preußen Hastenrath entstandener Fußballverein an den Start. Knapp vier Jahre später tragen rund 200 Kinder und Jugendspieler, darunter sieben unbegleitete Flüchtlinge in den Altersklassen der A- und B-Junioren, das Berger-Preuß-Trikot.