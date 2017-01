„Der Puppenflüsterer“ erzählt Geschichten im Talbahnhof

Eschweiler. „Der Puppenflüsterer – King Kong und die weiße Barbie“ heißt das Programm von Benjamin Tomkins. Der Comedian präsentiert sein Programm am Montag, 23. Januar, 20 Uhr, im Talbahnhof.

2017 entführt das neue Bühnenprogramm „King Kong und die weiße Barbie“ die Zuschauer wieder in die Welt des Puppenflüsterers. Eine Welt durchzogen von feinem Wortwitz, urkomischen Puppencharakteren, absurden Ideen, die meisterlich weitergesponnen eine Komik entwickeln, die nur noch eine vage Andeutung benötigt, um die Pointe zu zünden.

Für seine Mischung aus Bauchreden und Comedy wurde Tomkins mit zahlreichen Comedypreisen, unter anderem mit dem Prix Pantheon, ausgezeichnet. Seine Nummer mit der Stubenfliege „Der Hildegard“ und den drei Flaschengeistern wurde zum Youtube-Hit und der Zuschauer ist sich nie sicher: Spielt Tomkins mit seinen Puppen oder spielen die Puppen mit ihm? Wie reagiert der Wachhund des Empire State Building als King Kong die Fassade hinaufklettert? Was lernt ein alter Sack beim Anti-Aggressions-Training? Was passiert eigentlich in Ihrem Gehirn, wenn Sie etwas vergessen? Warum arbeiten Graugänse beim Personenschutz? Und was haben Software und Humor gemeinsam?

Auf all das und noch viel mehr bekommen die Zuschauer Antworten – selbst auf Fragen, die sie nie gestellt hätten. Wenn Tomkins mit den Zuschauern über scheinbar Belangloses ins Gespräch kommt, dann nicht aus Neugierde, sondern wie er selbst sagt, rein interessehalber. Der Künstler verspricht einen einzigartigen Abend.