Eschweiler.

So etwas wie ein Drehbuch gibt es nicht. Alles entsteht aus dem Augenblick, ohne alle sonst auf und neben der Bühne üblichen Hilfsmittel. Ein Improvisationstheater auf die Bühne der Aula zu bringen bedeutet ein hohes Risiko. Dass die Bereitschaft dazu in ihnen keine Beklommenheit, sondern die reine Spielfreude auslöst, bewies der Literaturkurs Q1 unter Leitung von Jan Hildebrandt – und das gleich zwei Mal hintereinander am Freitag- wie am Samstagabend.