Eschweiler.

Die Erdarbeiten begannen bereits im Februar, der Rohbau startete unmittelbar nach Karneval und soll schon im Mai fertiggestellt sein. Am Mittwochnachmittag erfolgte nun die symbolische Grundsteinlegung zum Neubau der Kindertagesstätte Grüner Weg. Diese soll in den ersten Wochen des Jahres 2018 in Betrieb genommen werden.