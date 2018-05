Eschweiler-Kinzweiler - Der Golf-Nachwuchs trumpft im Haus Kambach groß auf

Eschweiler-Kinzweiler.

Spannend ging die interne Vierer-Clubmeisterschaft im Golfclub Haus Kambach (etwa 750 Mitglieder stark) am Pfingstmontag zu Ende. Diese erste wichtige Meisterschaft der Saison hatte am Pfingstsonntag begonnen. Während des Turniers spielten die 112 Teilnehmer jeweils in Zweier-Teams um den Titel des Vereinsmeisters.