Eschweiler - Der „Eschweiler Stadthonig“ ist jetzt erhältlich

Eschweiler. Ab Dienstagmittag ist er endlich erhältlich: der erste „Eschweiler Stadthonig“. Hobby-Imker Wolfgang Zylus installierte im Frühjahr 2017 zwei Bienenvölker auf dem Dach des Rathauses, die ihren Job mehr als ordentlich gemacht haben. Nach der Ernte, Schleudern und Filtern gibt es nun an der Infotheke des Rathaus-Foyers die Gläser zum 500-Gramm-Preis von sechs Euro.

Davon gehen zwei Euro nach dem Verkauf an eine caritative Institution in Eschweiler. Auch wenn es kein Pfand gibt, so bittet Wolfgang Zylus freundlich nach dem Verzehr um Rückgabe der gespülten Gläser an der Infotheke zwecks Recycling. Aber beeilen sollte man sich schon, wenn man in den Genuss des original Eschweiler Stadthonigs kommen möchte, denn die aktuelle Ernte ergab gerade mal 60 Gläser. Wolfgang Zylus plant mit der Stadtverwaltung für 2019 den Aufbau eines Schaukastens in der 6. Etage, damit man die fleißigen Bienen bei der Arbeit beobachten kann.