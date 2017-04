Der „Erklärbär“ ist „Schwer im Stress“

Eschweiler. Stress ist auf dem besten Weg, die Volkskrankheit Nummer eins zu werden. Wir sind von allem und jedem gestresst: vom Job, von der Partnersuche, vom Urlaub mit den Kindern – und nicht zuletzt von unseren vergeblichen Versuchen, etwas gegen den Stress zu tun.

Markus Maria Profitlich hält seinen Gästen in seinem brandneuen Soloprogramm den Spiegel vor und beleuchtet das Phänomen Stress lustvoll von den unterschiedlichsten Seiten – illustriert mit haarsträubenden Beispielen aus seinem eigenen Kosmos. Am Sonntag, 14., und Montag, 15. Mai, jeweils ab 20 Uhr, ist er mit „Schwer im Stress“ im Talbahnhof zu Gast. Wie bringt man ein trödelndes Kind pünktlich zur Schule, ohne vor Wut ins Lenkrad zu beißen? Was tun, wenn man im Stau steht und nicht nur der Kragen, sondern auch die Blase bald platzt? Und was ist das passende Last-Minute-Geschenk für den neunzigjährigen Onkel? Ein Duftbäumchen für den Rollator?

Profitlich schlüpft in rasantem Tempo in verschiedenste Rollen, ergründet alltägliche Wahrheiten in witzigen Stand-ups und gibt körperlich alles – zum Vergnügen seines Publikums, dass sich auf einen umwerfenden Abend freuen darf. Aber Vorsicht! Für zwei Stunden sind die Lachmuskeln des Publikums schwer im Stress!

Markus Maria Profitlich wurde im Jahr 1960 in Bonn geboren. Nach oft wechselnden beruflichen Aktivitäten und dem Abschluss einer Tischlerlehre wandte er sich dann ganz der Bühne zu. Von hier aus entdeckte ihn schnell das Fernsehen und er ist seit vielen Jahren einer der beständigsten und erfolgreichsten deutschen Komiker.

Bekannt wurde er vor allem durch seine Figur des „Erklärbär“ in der „Wochenshow“ (unter anderem mit Ingolf Lück, Anke Engelke und Bastian Pastewka) und brilliert seit vielen Jahren mit seiner Sketch-Comedy-Serie „Mensch Markus“.