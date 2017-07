Eschweiler.

In der damaligen Schützenhalle an der Marienstraße wurde der Eschweiler Turnverein vor 150 Jahren gegründet. Am Sonntag wird in der Nähe, im Kulturzentrum Talbahnhof der Festakt zum Jubiläum begangen. Für die Vorsitzende Ute Jerzynski und ihren Stellvertreter Hans-Josef Bülles schließt sich damit der Kreis.