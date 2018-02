Eschweiler - Den B-Junioren-Handballern gelingt eine faustdicke Überraschung

Eschweiler. Die Handballer der ESG sind wieder zu einigen Partien angetreten. Hier ein Überblick:

ESG C1 – SG Düren 99 29:18 (Halbzeit 13:6)

Von Beginn war die Mannschaft hellwach und zeigte insbesondere in der Abwehr eine starke Leistung. Die taktische Vorgabe des schnellen Umschaltens von Abwehr auf Angriff wurde gut umgesetzt, so dass die ESG nach zehn Minuten mit 7:2 führte. Einziger Wermutstropfen war, dass einige Chancen ausgelassen wurden und dem Spieltempo geschuldet auch technische Fehler passierten. In der Abwehr wurde schnell zur Seite verschoben und im Spiel eins gegen eins konsequent das Angriffsspiel der Gäste unterbunden. Herausragend war die Leistung von Torwart Jonas Bogdoll, der in der ersten Halbzeit mit 13 Paraden sein Tor teilweise vernagelte. Mit 13:6 ging es in die Kabine. Mit hohem Tempo wurde auch in die zweite Halbzeit gestartet, so dass der Vorsprung nach 30 Minuten auf 18:8 ausgebaut werden konnte. Die gesamte Mannschaft spielte überzeugend und mannschaftlich geschlossen. Über 21:10, 24:10, 25:14 ließ die Mannschaft nicht locker, auch wenn die Gäste regelmäßig mit langen Angriffen versuchten, das Tempo aus dem Spiel zu nehmen. In den letzten zehn Minuten wurde im Abwehrverhalten ein wenig zu sorglos agiert, so dass die Gäste zu einigen einfachen Toren kamen. Mit einigen schönen Angriffen der Gastgeber wurde das Spiel letztlich verdient mit 29-18 gewonnen. Zum Ende der Partie führte sich Torwart Fabian Wienands gleich mit zwei guten Paraden in das Spiel ein.

Mannschaft/Tore: Tor Jonas Bogdoll (17 Paraden – 49 Prozent gehaltene Bälle), Fabian Wienands (2 Paraden); Feld: Lennert Graaf (4/1), Philipp Schwartz (11), Lennart Kühn (4), Simon Herzog , Felix Pütz (3), Thomas Hoffmann, Bennet Otto, Joshua Stracke (1), Max Havesta-Pick (4).

Schwarz Rot Aachen – Eschweiler SG 27:30 (15:15)

Die B-Jugend-Handballer der Eschweiler SG sorgten bei ihrem Gastauftritt in Schwarz Rot Aachen für eine faustdicke Überraschung und fügten den Aachenern deren erst zweite Niederlage in der Verbandsliga zu. Das Spiel begann ausgeglichen bis zum 5:5-Zwischenstand. Danach schlichen sich im Eschweiler Angriffsspiel mehrere technische Fehler ein, die Aachen konsequent ausnutzte und auf 9:5 enteilte. Aber es war schon von Anfang an zu erkennen, dass die Indestädter sich viel vorgenommen hatten und nicht aufsteckten. Über eine immer besser ins Spiel findende Abwehr gelang bis zur Halbzeit der 15:15-Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel ausgeglichen und der ESG gelang es, nach 35 Minuten erstmals in Führung zu gehen, die sie in der Folge auch nicht mehr hergab. Über eine weiterhin tolle Abwehrarbeit, die den körperlich weit überlegenen Aachener Torschützen immer mehr aus dem Spiel nahm, wurde eine 26:22-Führung herausgeworfen. Entscheiden war in der Schlussphase, dass der Angriff immer wieder erfolgreich war und die Schwarz-Roten auf Distanz gehalten werden konnten. Am Schluss wurde das Spiel mit 30:27 gewonnen.

Es spielten: Tor: Jonas Krauthausen, Kilian Göttel, Feld: Leon Weber (10), Jens Kellenter (5), Jerome Aretz, Niclas Neander (1), Arne Thielen, Felix Schlösser (1), Niclas Faber (5), Florian Rath (1), Tim Hackenbroich (4), Leonard Eßer (3),

ESG Damen – Übach-Palenberg 24:9 (13:3)

Am Sonntag begrüßten die Eschweiler Damen die Zweitvertretung des VfR Übach-Palenberg in der Eichendorfhalle. Mit schnellem Angriffsspiel, taktischer Disziplin, kompakter Deckung und mannschaftlicher Geschlossenheit wollte man sich frühzeitig einen Vorsprung herausspielen. Und dies gelang ausgezeichnet. Innerhalb der ersten 19 Spielminuten erzielten die ESG-Spielerinnen elf Tore, während es den Gegnerinnen nicht einmal gelang, die souveräne Deckung und die Eschweiler Hüterin zu überwinden. Erst in der 20. Minute bekamen die Übach-Palenbergerinnen den Ball an der gut aufgelegten Eschweiler Hüterin vorbei. Man ging mit einem Pausenstand von 13:3 in die Kabine.

Auch nach dem Seitenwechsel boten die Eschweilerinnen den Zuschauern ein ergebnisorientiertes Spiel und sicherten sich nach 60 Minuten einen 24:9-Sieg und die zwei Punkte.

Für die ESG spielten: Kathi (Tor/ 25 Paraden), Anne B., Anne M. (3), Annika (1), Britta, Christina, Greta , Hannah, Jana, Janine, Lea (5), Simone (7/1), Vanessa (6/1). Es fehlten: Nina, Sylvia.

Eschweiler SG 1. Mannschaft – Borussia Brand 27:30

Am vergangenen Samstag zu gewohnter Zeit empfing die ESG die Gäste von Borussia Brand zum Showdown in der Eichendorffhalle. Die Vorzeichen auf Seiten der Gastgeber waren denkbar schlecht. Hatte man selbst mit einer andauernden Negativserie zu kämpfen, kamen die Brander auf dem 2. Tabellenplatz und auswärts noch ungeschlagen nach Eschweiler.

Es ergab sich zu Beginn das erwartet spannende Duell auf Augenhöhe. Trotz stabiler Deckungen gelang es beiden Teams immer wieder einzunetzen, wobei sich besonders die Eschweiler Außen Poick und Hoffmann gut in Szene setzen konnten. Nichtsdestotrotz ließen die Männer von Trainer Armin Alten zu viele Chancen liegen und mussten immer wieder einfache Gegentore über die zweite Welle der Borussia hinnehmen. Dies rechtfertigte dann auch den Vier-Tore-Rückstand zur Halbzeitpause.

In der zweiten Halbzeit sollten die einfachen Tore für Mausolf und Küppers verhindert werden, indem man sie bei der zweiten Welle außerhalb ihrer Wurfdistanz stellt. Dies sollte auch besser gelingen, jedoch schaffte man es nicht, den Rückstand nennenswert zu verkürzen. Dennoch war vor allem die Einstellung und Bereitschaft der ESG‘ler wieder besser als in den Wochen zuvor. Am Ende dieses Spiels musste man sich trotz einer „gewonnenen“ zweiten Halbzeit den Brandern nicht unverdient geschlagen geben.

Da die Saison schon zur Halbzeit gelaufen ist, will man die Mannschaft nun schon für die nächste Saison vorbereiten. Besonders die jungen Spieler der A-Jugend werden mehr Spielzeiten erhalten, um sich an den Alltag der Kreisliga zu gewöhnen und sich weiterzuentwickeln.

Für die ESG spielten: Blume, Lars; Velden, Simon; Boese, Jonas (1); Fröhlich, Gennadi (3/3); Hoffmann, Niels (4); Kembügler, Lars (1); Kivircik, Engin ; Krahe, Karsten (1); Mann, Kevin ; Morsch, Philipp (3); Poick, Simon (4); Weber, Daniel (6/3).

SV Eilendorf C Jugend – ESG C 1 Jugend 19:22 (Halbzeit 7:9)

Nachdem das Hinspiel mit 34:38 verloren gegangen war, hatte das Trainerteam die Mannschaft auf eine starke Abwehrleistung gegen den guten Eilendorfer Rückraum ausgerichtet. Dies gelang in den ersten Minuten vorzüglich und Torwart Jonas Bogdoll nagelte mit sechs Paraden nach acht Minuten sein Tor zu. Somit führte die Mannschaft mit 5:1, ließ dann jedoch unverständlicherweise vor allen Dingen im Angriffsspiel nach und Eilendorf ging mit einem 5:0-Lauf mit 6:5 in Führung. Die Mannschaft blieb jedoch ruhig und kam wieder ins Spiel zurück. Lennert Graaf und Philipp Schwartz drehten das Spiel auf 8:6. Beim Stand von 8:7 warf Eilendorf einen Siebenmeter gegen die Latte, Gegenzug mit Tempo und erfolgreicher Abschluss von Lennert Graaf. Zehn Sekunden vor der Pause konnte Jonas Bogdoll mit der zwölften Parade die 9:7-Halbzeitführung retten.

In der zweiten Halbzeit knüpfte Torwart Julian Schebesta mit guten Aktionen an seinen Vorgänger an. Vorne lief das Angriffsspiel gefällig, so dass Kreisläufer Rik Binczyk nach 37 Minuten einen schönen Spielzug zum 17:10 abschließen konnte. Jetzt traf auch Rückraumspieler Lennart Kühn und erhöhte auf 21:13. Sechs Minuten vor Ende der Partie erhöhte die Mannschaft auf 22:15. Dann schlichen sich jedoch erneut Unkonzentriertheiten ein, so dass es zu Fehlwürfen und technischen Fehlern kam. Dies nutzte Eilendorf umgehend und konnte mit einem 4:0-Lauf auf 22:19 verkürzen.

Aufstellung/Tore: Tor Julian Schebesta (7 Paraden), Jonas Bogdoll (12 Paraden); Lennert Graaf (8/1), Philipp Schwartz (7/1), Lennart Kühn (4), Felix Pütz, Thomas Hoffmann, Bennet Otto (1), Joshua Stracke, Rik Binczyk (2).