Eschweiler.

Am Ende machten wieder die beiden besten Mannschaften den Sieg unter sich aus. Beim Pokalturnier der Wasserballer im Schwimmbezirk Aachen besiegte am Sonntag in der Schwimmhalle Jahnstraße das Team des SV Aachen im letzten Spiel des Tages die Konkurrenten und Vorjahrsgewinner aus Stolberg mit 6:1 und wurden Pokalsieger.