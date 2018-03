Eschweiler - Delphine tummeln sich auf Erfolgsspur

Eschweiler.

In der Jahnhalle stand das traditionelle und zum 43. Mal stattfindende Osterschwimmen, der Wasserfreunde Delphin Eschweiler an. Acht Vereine aus dem Schwimmbezirk Aachen folgten der Einladung, um auch die jüngsten Athleten, aus dem Jahrgang 2011, an Wettkämpfe zu gewöhnen.