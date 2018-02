Eschweiler - Delphin-Wasserballcracks landen ganz besonderen Coup

Eschweiler. Den jungen Wasserballerinnen und Wasserballern der Eschweiler Delphine gelang ein ganz besonderer Coup: Zunächst siegte die gemeinsame Mannschaft aus Eschweiler und Aachen in der Damen-Landesliga U16, dann konnte auch die gemischte U14-Bezirksmannschaft den VfR Übach-Palenberg auswärts klar schlagen!

Nach dem überraschenden Sieg im Hinspiel wurde das Rückspiel der U16-Damen in der Landesliga mit Spannung erwartet. In der Aachener Osthalle trat der Eschweiler Teil der gemeinsamen Aachen/Eschweiler Mannschaft dann mit vergleichsweise kleinem Team an, da die schnelle Flügelspielerin Sophia Grunewald für die Delphine an der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft (DMS) im Schwimmen teilnahm und einige andere Leistungsträger krankheitsbedingt fehlten.

Wieder fit

Wieder fit war dafür die im Hinspiel noch verhinderte Rückraumspielerin Frieda Johnen, die noch entscheidend zum Ergebnis beitragen sollte. Das erste Viertel war zu Beginn ausgeglichen, trotz einiger gut vorgetragener Angriffe scheiterten die Angriffe der Aachener und Indestädter an der Torhüterin bzw. Latte und Pfosten. Ein schneller Konter der Düsseldorferinnen brachte die Delphine dann mit 0:1 in Rückstand.

Rechtsaußen Saghar Haghir war es dann, die sich innerhalb einer Spielminute zweimal davonstehlen konnte und die Delphine mit 2:1 in Führung brachte. Auch Frieda Johnen markierte mit einem harten, platzierten Fernschuss ihr erstes Tor. Mit 4:1 gingen die Mannschaften dann in die Viertelpause.

Im zweiten Viertel versuchten die Düsseldorferinnen noch einmal dagegen zu halten, gleichzeitig hatten die Aachener/Eschweiler Pech im Abschluss; so fielen nur drei Tore zum Halbzeitstand von 6:2 aus Eschweiler Sicht. In der zweiten Halbzeit konnten die Wasserballerinnen aus der Landeshauptstadt dem Druck der Delphine nicht mehr standhalten.

Mit einer Pressdeckung über das ganze Feld wurde der Spielaufbau der Düsseldorferinnen schon im Ansatz gestört und nun war es immer wieder Frieda Johnen, die in der Defensive den Ball eroberte und durch cleveres Passspiel meist selbst vorne zum Abschluss kam. Die Düsseldorferinnen konnten zwar noch einige Akzente setzen, es blieb aber bei Ergebniskosmetik, so dass der Endstand 18:5 für das Aachen/Eschweiler Team betrug.

Mit 10 der 18 Tore wurde Frieda Johnen klare Matchwinnerin; die Delphin-Torschützen im Einzelnen: Frieda Johnen (10), Saghar Haghir (3), Aurelie Münstermann (1). Von Aachener Seite überzeugten vor allem Sarah Schaal (ein Tor) als Centerverteidigerin, die durch eine konsequente Defensivleistung die starke Düsseldorfer Centerspielerin komplett aus dem Spiel nahm, sowie Rojin Akar im Tor, die die wenigen Torschüsse der Gegner sicher parierte und einzig bei Kontern in Überzahl Treffer zulassen musste.

So beflügelt gingen die jüngeren der Damen der U16-Landesligamannschaft am darauffolgenden Spieltag mit der gemischten U14-Mannschaft in der Bezirksliga Aachen in der Schwimmschule des SV NRW in Übach-Palenberg ins Wasser. Gegen die starke Übacher Mannschaft erhoffte sich das Trainergespann Ann-Kathrin Mertens und Simon Münstermann nach dem verlorenen Hinspiel einen Auswärtssieg.

Neben der torgefährlichen Frieda Johnen war nun auch die schwimmstarke Konterspielerin Sophia Grunewald wieder mit dabei, die noch am Vortag für die Schwimmabteilung einen Wettkampf absolviert hatte. Die Delphine begannen jedoch unerwartet unkonzentriert und entwickelten wenig Druck nach vorne.

Sie gaben damit den Übachern die Gelegenheit zum Stellungsspiel, so dass die Indestädter schon bald in Rückstand gerieten. Trotz einer von den Trainern früh genommenen Auszeit gelang es im ersten Viertel der Mannschaft nicht, die taktischen Vorgaben der Trainer umzusetzen und so stand es zu Beginn des zweiten Viertes 1:3 aus Eschweiler Sicht.

Erst im zweiten Viertel kamen die Delphine besser ins Spiel und konnten aus einer starken Verteidigung heraus immer wieder Konter starten und ihre schwimmerische Überlegenheit ausspielen. Sophia Grunewald gelangen in dieser Phase mehrere Tore über den linken Flügel. Der starke Übacher Centerspieler erhielt in dieser Phase für die Vereitelung eines Konterversuchs durch Halten eine Zeitstrafe, griff aber trotz Hinausstellung weiter in das Spielgeschehen ein und musste deshalb dauerhaft aus dem Becken.

Dominant in der zweiten Hälfte

In der Folge konnten die Delphine durch weitere Torerfolge ausgleichen und gingen gegen Ende des zweiten Viertels zur Halbzeit erstmals mit 5:4 in Führung. In der zweiten Spielhälfte dominierten dann die Delphine das Spiel.

Ihnen gelangen einige sehr schön vorgetragene Angriffe, Centerspielerin Nerea Münstermann kam zweimal zum Erfolg und zahlreiche weitere Delphin-Wasserballerinnen und -Wasserballer konnten sich in die Torschützenliste eintragen, so dass beim Endstand von 12:5 unter dem Strich ein klarer Sieg für die Delphine zu Buche stand. Die weiteren Torschützen waren Leon Beys (1), Niklas Nolden (1), Yannick Laschette (1), Frieda Johnen war erneut beste Werferin mit vier Treffern.