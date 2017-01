Eschweiler.

Großartige Stimmung herrschte am vergangenen Freitagabend in der Aula der Realschule Patternhof, als „De Jecke Boure vom Patterehoff“ ihre große Sitzung feierten. In dem mit schwarzen, roten und gelben Ballons liebevoll geschmückten Saal begrüßte Präsident Volker Scharf zahlreiche jecke Besucher zu der fröhlichen Veranstaltung.