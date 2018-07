Eschweiler.

Wenn Pflanzen ihre Blätter hängen lassen und sich die sonst saftig grünen Beete am Straßenrand in eine braun-beige Wüste verwandeln, sind dies untrügliche Zeichen: Es ist trocken. Aktuell sogar sehr trocken. 81 Millimeter Niederschlag werden in einem durchschnittlichen Juni in Eschweiler gemessen, die Skala zeigte in diesem Jahr 22,1 Millimeter an – so wenig wie seit Jahren nicht mehr. Seit dem 22. Juni sind ganze 1,2 Millimeter Niederschlag gefallen.