Eschweiler.

Die Situation kennt jeder Autofahrer: Man steht vor der Parkuhr und hat kein Kleingeld in der Tasche. Seit dieser Woche ist dies auch nicht zwingend erforderlich, denn man kann inzwischen sein Parkticket in Eschweiler mit dem Mobiltelefon bezahlen. Orangefarbene Aufkleber an den 33 Automaten in der Stadt weisen auf diese Möglichkeit hin und listen fünf unterschiedliche Anbieter auf.