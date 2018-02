Eschweiler.

Friedlich sei’s gewesen, sagt die Polizei. Und weit ruhiger als im vergangenen Jahr. Eine erfreuliche Feststellung, die sich auf die Donnerstageinsätze in der Städteregion beziehen. Da sank die Zahl der Fälle, in denen die Polizei zwischen 11 Uhr morgens und 1 Uhr früh eingreifen musste, von 401 im vergangenen auf 235 in diesem Jahr.