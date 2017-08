Die Geschichte des Drimbornshofs

Das ehemalige Rittergut Drimbornshof besteht aus einem einfachen, viereckigen Wirtschaftshof mit dem Wohngebäude (Herrenhaus) als Mittelflügel und den früheren Wirtschaftsgebäuden als Seitenflügeln. Das Herrenhaus trägt die Jahreszahl 1719.

Der Hof ist wohl die älteste Ansiedlung in Dürwiß. Seinen Namen trägt der Hof nach den Herren von Drimborn bei Aachen, die im 16. Jahrhundert in den Besitz eines Gutes in Dürwiß kamen. 1588 wurde Wilhelm von Drimborn mit dem Hof in den Jülicher Ritterzettel aufgenommen. 1950 wurde der Hof an die Braunkohle-Industrie AG verkauft.

1962 gelang mit dem Aufkauf durch die Gemeinde Dürwiß die Erhaltung der Anlage. Herrenhaus und rechter Flügel blieben – wenn auch größtenteils nur in der äußeren Form – erhalten, um den früheren Charakter der Hofanlage zu bewahren. Seit 1963 wurde das Gut nach Abschluss der Umbauarbeiten als Rathaus der Gemeinde Dürwiß genutzt.

Anfang der 90er Jahre wurden umfangreiche Umbauarbeiten vorgenommen, unter anderem wurde im Verwaltungstrakt im Westflügel das Obergeschoss und Dach ausgebaut, wo ab 1991 der Sender „Antenne AC“ untergebracht war. Seit 1991 wird der Gesamtkomplex als medizinisches Zentrum (Ärztehaus und Apotheke) genutzt. Im Herrenhaus befindet sich im wohl ältesten erhaltenen Teil, dem Kellergewölbe, das Handwerks- und Heimatmuseum. Hier sind Sammlungen von alten Handwerksgeräten, landwirtschaftlichen Geräten und Karnevalsorden untergebracht.