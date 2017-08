Eschweiler-Bergrath.

Es war der letzte Meilenstein vor ihrem großen 150-Jahr-Jubiläum im nächsten Jahr – aber auch ihr 149. Schützenfest zelebrierte die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Bergrath aufs Volle. Pünktlich zum Höhepunkt, dem großen Festumzug am Sonntag, spielte auch das Wetter komplett mit. So genossen die Majestäten den Umzug durch den Ort und danach das bunte Treiben rund um die Festwiese an der Kopfstraße.